198-й день боев: главное

ТАСС сообщил, что в Харьковской области в Изюме, Купянске и Великом Бурлуке объявили об эвакуации. Эти населенные пункты находятся под обстрелом.

Минобороны России на фоне сообщений о наступлении Украины опубликовало кадры с колоннами военной техники, которая стягивалась на Харьковское направление.

«Можем объяснить» обратили внимание на то, что российское ведомство закрыло комментарии к своим публикациям в соцсетях: пользователи выражали недовольство успехами Украины.

Украина официально сообщила о том, что идет успешное контрнаступление. Российские СМИ также подтвердили, что Балаклея «по сути не контролируется» российскими войсками.

«Сложная гуманитарная обстановка, там идут ожесточенные бои. Балаклея нами, по сути, не контролируется. Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточенные бои и наши войска сдерживают на подступах», — цитирует главу администрации ВГА Харьковской области Виталия Ганчева РБК.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ВСУ освободили более 1000 квадратных километров территории и десятки населенных пунктов. Однако российские официальные лица эту информацию опровергают: постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сказал о контрнаступлении Киева, что «об этом не может быть и речи».

ВВС и «Медиазона»* опубликовали новые данные о погибших в Украине российских военных. На 9 сентября удалось подтвердить 6219 имен. По версии исследователей, это от трети до половины всех реальных потерь.

Среди этого числа больше тысячи погибших (1041 человек) — офицеры. Журналисты отмечают, что соотношение потерь не обязательно составляет 1 к 6, но в публичном пространстве об офицерах говорят чаще. Среди офицерского состава 277 человек были в звании от майора и выше, 119 — старше полковника.

Предыдущие данные опубликовали две недели назад. За это время появились сообщения о смерти еще шестерых подполковников. Среди них оказался замкомандира 234-го десантно-штурмового полка из Пскова Алексей Афонин, подполковник ФСБ Владимир Маргиев и полицейский Ратмир Кудаев.

Журналисты также говорят о том, что пока прирост погибших не связан с ситуацией на фронте: информация о погибших из-за контрнаступления появится только через две недели.

Губернатор Курской области Роман Старовойт напомнил, что в регионе ведется набор в батальон материально-технического обеспечения «Сейм». Контракт краткосрочный — от 6 месяцев. Зарплату предлагают от 200 тысяч рублей.

«Батальон будет заниматься подвозом горючего, продовольствия, боеприпасов и всего что необходимо российским военнослужащим на передовой», — сообщил Старовойт.

Киев, Еврокомиссия и Всемирный банк оценили стоимость восстановления Украины в 349 млрд рублей. Но в ближайшее время эта сумма вырастет, так как бои продолжаются, пишет «Коммерсант».

Киев хочет получить от России не меньше 300 млрд рублей. Соответствующей резолюции глава Минюста Украины Денис Малюська планирует добиваться на Генассамблее ООН. Реальные потери страны выше, но эта сумма соответствует замороженным из-за санкций в странах G7 активам Банка России.

На Совбезе ООН глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер обвинила Россию в отсутствии доступа к украинским военнопленным, находящимся на ее территории или на занятых РФ регионах Украины. DW* пишет, что в связи с этим «еще большее беспокойство вызывает тот факт, что имеются задокументированные подтверждения применения пыток и физического насилия в отношении украинских пленных со стороны российских военных, а также членов вооруженных формирований». Российская сторона отрицает пытки в отношении пленных.

Разведка Британии пишет, что бои продолжаются на юге, востоке и севере Украины. 8 сентября военные Беларуси начали внеплановые учения по «возвращению территории, захваченной «силами противника», и обеспечению безопасности своих границ». Учения продлятся до 14 сентября. Они будут проводиться недалеко от Бреста у польской границы, вокруг Минска и в северо-восточном районе Витебска. Хотя использование Россией белорусской территории сыграло важную роль в неудачном наступлении на Киев, белорусские силы имеют ограниченные наступательные возможности, и вероятность того, что они перебросят свои силы в Украину, мала. Маловероятно, что эти учения являются признаком подготовки к непосредственному участию Беларуси в войне.

Институт изучения войны (ISW) сообщил об успехах ВСУ на линии Харьков–Изюм. В информационном пространстве России начались разногласия, которые подрывают доверие к российскому командованию. ВСУ заявили, что прорвались на 50 км вглубь российских оборонительных позиций к северу от Изюма. Минобороны не делало заявлений, что еще больше подпитывает растущие сомнения относительно перспектив России в Украине.

*«Медиазону» и DW Минюст России считает «иностранными агентами».