Минюст РФ исключил «Гуманитарное действие» из реестра «иностранных агентов»

Минюст РФ исключил из реестра «иностранных агентов» петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие». Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу.

«В соответствии с распоряжением Минюста России из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, исключен Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие"», — говорится в сообщении.

Минюст внес благотворительный фонд «Гуманитарное действие», оказывающий помощь людям, употребляющим наркотики, в реестр «иностранных агентов» в декабре 2020 года. В феврале 2022 года Санкт-Петербургский городской суд постановил отменить это решение.

«Это первое в России исключение НКО из реестра по судебному решению без отказа от иностранного финансирования», — сообщили в «Гуманитарном действии».