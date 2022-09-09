Der Spiegel: российские спецслужбы стали чаще вербовать приезжающих в РФ немцев

Российские спецслужбы стали чаще вербовать приезжающих в Россию граждан Германии в качестве информаторов. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на доклад Федерального ведомства по охране конституции.

Из документа следует, что целью для российских спецслужб прежде всего являются сотрудники дипломатических представительств ФРГ. Несмотря на это, они также обращают внимание и на обычных путешественников, которые приезжают в Россию в личных или деловых целях.

По прогнозу Федерального ведомства по охране конституции, вскоре российские агенты станут «жестче и бесцеремоннее» проводить вербовку граждан Германии. Для того, чтобы склонить потенциальных информаторов к сотрудничеству, спецслужбы могут использовать компрометирующие сведения, а также искусственно создавать ситуацию для оказания давления на человека.

В этой связи МИД ФРГ посоветовал гражданам, планирующим поездку в Россию, воздержаться от использования соцсетей. В ведомстве указали, что «критические высказывания о текущих политических событиях» могут создать для них серьезные риски — при въезде в страну полиция тщательно проверяет телефоны лиц, в которых заинтересована разведка.

