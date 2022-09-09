«Нафтогаз» подал иск к «Газпрому»

Украинский «Нафтогаз» подал новый иск к российской энергетической компании «Газпром». Об этом сообщается в Telegram-канале украинской компании.

«Национальная акционера компания «Нафтогаз Украины» подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже (Франция) в отношении действий ПАО «Газпром» (Российская Федерация). Место проведения арбитража-Цюрих (Швейцария)», — говорится в сообщении.

«Нафтогаз» утверждает, что «Газпром» не выполнил обязательства по оплате транспортировки газа по территории Украины. Украинская компания также заявила, что рассматривает вопрос о предъявлении новых требований к российскому экспортеру. О каких именно требованиях идет речь, в сообщении не уточняется.