Общественный совет по наблюдению за выборами зарегистрировал 1500 хакерских атак на систему онлайн-голосования в Москве

Порядка 1500 хакерских атак было совершено на московскую систему онлайн-голосования в первый день выборов. Об этом в пятницу сообщил глава Общественного совета по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

«Выборы в столице идут два с половиной часа, за это время на систему онлайн-голосования совершено уже более 1500 попыток атак. Технические специалисты и наблюдатели постоянно контролируют состояние и работоспособность системы», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Ковалев заверил, что специалисты тщательно разбирают все поступающие вопросы и сообщения. По его словам, в настоящее время столичную систему онлайн-голосования удалось «отбить», она работает в штатном режиме.