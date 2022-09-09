Зеленский утвердил санкции против 606 российских политических деятелей

Более 600 представителей органов власти России попали под новые санкции Украины. Соответствующий указ президент Украины Владимир Зеленский подписал в пятницу. Документ опубликован на сайте офиса украинского лидера.

Своим указом Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны, которое было принято в среду. По словам украинского лидера, в новый санкционный список вошли 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации и 424 депутата Госдумы. В отношении некоторых из них санкции были введены повторно.

В понедельник МИД России расширил санкции в отношении граждан США. В обновленный «черный список» попали американские актеры Бен Стиллер и Шон Пенн. Полный перечень опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.