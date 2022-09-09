Путин призвал увеличить поставки украинского зерна в бедные страны

Президент России Владимир Путин призвал увеличить объемы поставок украинского зерна в беднейшие страны мира. С соответствующим заявлением он выступил на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу.

По словам Путина, из 87 кораблей всего два отправились в беднейшие страны — Йемен и Джибути — по продовольственным программам ООН. «Это 60 тысяч тонн и всего 3%», — отметил российский лидер. Путин поручил МИД РФ «это учесть в контактах с партнерами, в том числе из ООН».

«Мы, конечно, не можем влиять на этот процесс, куда продовольствие идет, но в целом все-таки считаем правильным увеличить поставки именно в беднейшие страны», — отметил глава РФ, добавив, что МИД РФ при принятии решений следует исходить из этого факта.

Во время выступления на Восточном экономическом форуме Путин обвинил Украину в том, что та использует морской коридор для экспорта зерна в Евросоюз и Турцию, а не в бедные страны, которые больше всего нуждаются в продовольствии. По данным Reuters, все дело в том, что в Украину прибывает слишком мало судов, чтобы быстро вывезти горы зерна, накопившиеся за месяцы боевых действий. В случае выхода России из зернового соглашения миру будет грозить продовольственный кризис.





Вывоз украинского зерна стал возможным благодаря заключению четырехстороннего соглашения о содействии вывозу зерна из украинских портов между Турцией, Россией, Украиной и ООН. Документ предполагает создание коридора, который позволит вывозить украинское зерно по Черному морю.