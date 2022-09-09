В Адыгее «представитель кандидата» Руслана Каде угрожал наблюдательнице на участке

Неизвестный угрожал наблюдательнице из Адыгеи в помещении участковой комиссии № 211, сообщает «Голос»*. Он заявил, что является «представителем кандидата» Руслана Каде.

Угрозы начались после того, как наблюдательница уличила «представителя кандидата» в том, что тот подговаривал избирателя проголосовать за Руслана Каде. После этого неизвестный подошел к ней и ее матери и сказал, чтобы они «сидели на месте и не скакали». Сотрудники полиции в происходящее не вмешались.

Наблюдательница смогла записать угрозы на камеру. Видеоролик опубликован в Telegram-канале «Голоса»*.





*«Голос» Минюст РФ считает «иностранным агентом».