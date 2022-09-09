У председателя воронежского «Голоса»* прошли обыски по делу экс-депутата Пономарева

Полиция провела обыск в доме председателя отделения движения «Голос»* в Воронежской области Владислава Ходаковского. Об этом сам Ходаковский сообщил изданию «Коммерсант Черноземье».

Обыски прошли накануне утром, 8 сентября. По словам Ходаковского, визит полицейских был связан с уголовным делом о распространении «фейков» о российской армии в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева.

Полиция изъяла у Ходаковского телефон и ноутбук. Следственные мероприятия он назвал «сюрпризом», так как давно отошел от активной политической деятельности и не знаком с Ильей Пономаревым. Кроме того, в этом году он решил пропустить выборы из-за занятости на работе.

«В этом году нет наблюдателей «Голоса» на выборах. Но, отслеживая ситуацию, могу сказать, что будут интересные выборы в Новохоперске, где глава города и его команда будут противостоять команде кандидатов от «Единой России»,— сказал Владислав Ходаковский.

Обыски по делу Ильи Пономарева прошли у 12 журналистов и общественников из 6 регионов России, сообщает «7х7 — Горизонтальная Россия». Сам экс-депутат связывает уголовное преследование со своим антивоенным проектом «Утро февраля». Он заявил, что несмотря на давление проект продолжит работу в 34 регионах.





*«Голос» Минюст РФ считает «иностранным агентом».