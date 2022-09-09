Суд утвердил штраф в 21,7 млрд рублей для Google за неудаление «фейков» о боевых действиях в Украине

Таганский районный суд Москвы признал законным взыскание с Google оборотного штрафа в размере 21,7 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

В июле с компании Google взыскали 21 миллиард 770 миллионов 392 тысяч 317 рублей за отказ от ограничения доступа к материалам, якобы содержащим запрещенную информацию о боевых действиях в Украине.

В частности, корпорацию признали виновной в распространении материалов, «дискредитирующих Вооруженные Силы РФ, пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, а также инструкций по изготовлению взрывчатых веществ». Размер штрафа стал рекордным.



