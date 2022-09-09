Наблюдатели фиксируют новые нарушения на выборах в России

Избирателям по меньшей мере в 13 районах Москвы отказывают выдавать бюллетени, сообщает «Сирена». По словам наблюдателей, людям приходится покидать участки, не проголосовавши. Причиной отказа называют то, что те якобы уже проголосовали в электронном формате. Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов объяснил, что все дело в сбое базы данных.



Агитацию с призывом голосовать зафиксировали в Москве, Барнауле, Тамбове, Удмуртии и Псковской области. В Казани, Краснодаре и в столице у наблюдателей и активистов прошли обыски. Кандидату от КПРФ в московских Текстильщиках Ольге Ментюковой поставили заглушку на канализацию, сообщает SOTA. В Пензенской области задержали двух кандидатов в депутаты — одного из них по подозрению в угоне собственного автомобиля.

В Петербурге муниципального депутата из округа «Смольнинское» Никиту Юферева вызвали в полицию. За день до этого он вместе с коллегами решил обратиться к депутатам Госдумы с предложением выдвинуть обвинения в госизмене против президента РФ Владимира Путина. По словам Юферева, полиция направила такие же повестки еще шестерым депутатам, которые поддержали его предложение. Днем их всех отпустили с протоколами о «дискредитации» ВС РФ (20.3.3 КоАП РФ).

*«Голос» Минюст РФ считает «иностранным агентом».