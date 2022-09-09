В ЕС новый раскол — страны не могут договориться о введении потолка цен на российский газ

В Евросоюзе назрел новый раскол — на этот раз страны объединения не могут достичь соглашения по вопросу о введении ограничения цен на российский газ. Министры энергетики ЕС высказали свои опасения на встрече в Брюсселе в пятницу.

Еврокомиссия (ЕК) продолжает настаивать на необходимости ввести потолок цен на российский газ. Глава ведомства Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в среду заявила, что главной целью ЕС является снижение стоимости газа. По ее словам, ограничение цен на газ можно установить на уровне руководства валютного блока. Таким образом ЕС сможет воспрепятствовать «попыткам президента России манипулировать европейским энергетическим рынком», отметила она.

В пятницу министры энергетики стран Евросоюза проводят переговоры в Брюсселе. Как сообщает Reuters, цель встречи — сокращение числа вариантов для дальнейшего обсуждения, а не принятие окончательного решения по данному вопросу.

Министр промышленности Чехии Юзеф Сикела отметил, что Евросоюз в настоящее время находится «в состоянии энергетической войны с Россией». «Мы должны дать четкий сигнал, что мы сделаем все необходимое для поддержки наших домохозяйств, нашей экономики», — заявил он.

Однако предложение ЕС об ограничении цен на российский газ пока не получило поддержки большинства стран. В то же время Россия угрожает полностью прекратить сокращающиеся поставки. Так, президент РФ Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме назвал глупостью идею ЕС ограничить цены на нефть и газ. Он посоветовал Западу одуматься и пригрозил прекратить поставки энергоносителей в случае принятия такого решения.

За введение ограничения цен на российский газ активно выступают страны Балтии. В частности, министр экономики Эстонии Рийна Сиккут призвала противостоять энергетическому «шантажу» России. Однако государства Центральной и Восточной Европы, которые больше остальных зависят от российского топлива, опасаются потерять поставки.

«Если бы ценовые ограничения были введены исключительно на российский газ, это, очевидно, привело бы к немедленному прекращению поставок российского газа. Не нужно обладать Нобелевской премией, чтобы это понять», — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Министр экономики Германии Роберт Хабек отметил, что министры ЕС должны дать Брюсселю «зеленый свет» для подготовки законодательства по отвязке цены на газ от цены, которую потребители платят за электроэнергию от других энергоносителей.

Британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщает, что некоторые страны Евросоюза опасаются полного прекращения поставок российского газа в случае принятия решения о введении ограничения цен на энергоносители. По данным издания, как минимум десять стран выступают за введение потолка, в том числе Греция, Италия и Польша.

Для принятия общего ограничения на стоимость газа необходимо одобрение квалифицированного большинства, тогда как исключения для топлива из России требует согласие всех 27 стран ЕС. Как отмечает FT, Венгрия, Австрия и Нидерланды выступают против каких-либо ограничений.