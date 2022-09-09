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#Новости

Путин не поедет на похороны королевы Елизаветы II

09.09.2022

По словам Пескова, вариант личного присутствия не рассматривается

На похоронах королевы Великобритании Елизаветы II не будет президента России Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. 

«Такой вариант не рассматривается», — цитирует Пескова ТАСС.

Кто будет представлять Россию на церемонии прощания, он не рассказал, по его словам, нужно дождаться официального протокола церемонии. 

Елизавета II умерла на 97 году жизни. Путин выразил соболезнования. В Великобритании объявили 10-дневный национальный траур. Королем стал ее 73-летний сын Чарльз, который взял имя Карл III.


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