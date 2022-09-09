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#Новости

С 1 октября возобновятся прямые перелеты Москва-Кишинев

09.09.2022

Такое решение приняли в компании Air Moldova

Air Moldova с 1 октября возобновит прямые перелеты между Москвой и Кишиневым. Воздушное сообщение было остановлено с февраля 2022 года. 

Как пояснили в компании, такое решение приняли после многочисленных обращений граждан Молдовы, которые хотели вернуться домой или воссоединиться с семьями. Пассажиры также требовали использовать билеты, купленные в период пандемии.

«Быстрые и безопасные авиаперелеты являются необходимостью для наших граждан. Возобновление авиасообщения с Российской Федерацией — это ответ на требования наших соотечественников», — подчеркнули в компании.



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