С 1 октября возобновятся прямые перелеты Москва-Кишинев

Air Moldova с 1 октября возобновит прямые перелеты между Москвой и Кишиневым. Воздушное сообщение было остановлено с февраля 2022 года.

Как пояснили в компании, такое решение приняли после многочисленных обращений граждан Молдовы, которые хотели вернуться домой или воссоединиться с семьями. Пассажиры также требовали использовать билеты, купленные в период пандемии.

«Быстрые и безопасные авиаперелеты являются необходимостью для наших граждан. Возобновление авиасообщения с Российской Федерацией — это ответ на требования наших соотечественников», — подчеркнули в компании.