В Севастополе уволилась учительница после обвинений в «скрытой украинской пропаганде»

В школе №22 Севастополь уволилась учительница начальных классов. Родители украсили кабинет первоклашек к 1 сентября сине-желтыми шариками, учительница перестроила их сине-желтыми парами. Это сочли «скрытой украинской пропагандой», фотографии с урока начала гулять по родительским чатам, пишет FarPost.

Директор школы Ирина Климова рассказала, что у учителя был конфликт с родителями ранее, но по другим причинам. Руководитель сказала, что будет поддерживать 60-летнего педагога и дальше, потому что никакой «пропаганды» на уроке не было.

Учительница уволилась по собственному желанию с 6 сентября. В чатах писали, что поздравление с 1 сентября было на украинском, а на тумбочке стояло что-то, напоминающее расцветкой украинский флаг.

Фото: https://sevastopol.su/