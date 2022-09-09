ЕС утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией

Совет ЕС окончательно утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией. Как сообщило РИА Новости, новые правила начнут действовать с 12 сентября: Россию предупредят за 2 суток.

При получении шенгенских виз теперь вырастет визовый сбор — с 35 до 80 евро. Сроки выдачи документов составит 15 дней, а в некоторых случаях — 45 дней. По мнению российских туроператоров, выдача виз может затянуться и до полугода. Многократные визы и долгосрочные получить будет гораздо сложнее, усложниться и пакет документов.

Вчера Эстония, Латвия и Литва приняли решение прекратить пропуск российских граждан через сухопутные границы, несмотря на наличие шенгенских виз любых государств. Однако гуманитарных виз эти ограничения не касаются: подвергшиеся преследованиям россияне смогут приезжать в страны Балтии.