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#Новости

Небензя: ни о каком прорыве Украины нет речи

09.09.2022

Зеленский: ВСУ освободили больше 1000 квадратных километров территории

ВВС сообщает, что по данным президента Украины Владимира Зеленского, с 1 сентября ВСУ освободили более 1000 квадратных километров и десятки населенных пунктов. В России эту информацию опровергают: постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сказал, что ни о каком прорыве ВСУ не может быть речи. 

«В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои освободили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с 1 сентября освобождено более тысячи квадратных километров нашей территории», — сказал в своем вечернем обращении Владимир Зеленский. 

По данным Небензи, российскую оборону прорвать не удалось. Такие сообщения он назвал «информационным фоном» для увеличения поставок оружия в Украину. 

«Взято несколько периферийных деревень, ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи. Это прекрасно понимают военные эксперты. Но западные СМИ уже раструбили, что Украина перешла в контрнаступление, поддержать которое необходимо новым западным оружием», — цитируют постпреда «Ведомости». 

Вчера аналитики сообщали о серьезном прорыве в Балаклее в Харьковской области. По данным Института изучения войны и британской разведки, наступление Киева идет с ощутимым успехом. Об этом же сообщали и в Пентагоне.



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