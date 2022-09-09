В России все меньше ученых

По данным Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ по итогам 2021 года в России на 2,4% снизилось число научных кадров до 662,7 тыс человек. «Коммерсант» пишет, что Минобрнауки планирует разработать новые меры поддержки, чтобы стимулировать исследования.

Снижение числа ученых было во всех категориях персонала, кроме техников. Но на них приходится меньше 1/10 всех работников науки.

В нынешних ценах внутренние затраты стали дороже: в 2021 году на исследования и разработки потратили 1,3 трлн рублей — это на 1 млрд рублей больше, чем в 2020 году. При этом в перерасчете, по сравнению с 2010 годом, этот показатель сократился на 4,9%.

В России науку в основном финансирует государство — в доле расходов госфинансирование составляет 67,5%. Для сравнения, в США бизнес вкладывает в общие затраты на научные исследования и разработки 66,3%, в Китае — 77,5%, в Японии — 78,3%, в Германии — 64,5%. Доля российского бизнеса в научной деятельности составляет 29%.

Минобрнауки России планирует изменить определение «молодой ученый»: такая категория работников будет иметь право на господдержку. В большинстве случаев молодыми специалистами будут считать исследователей до 35 лет без научных степеней, а по некоторым направлениям — до 45 лет. Это, по мнению министерства, должно стимулировать ученых, не имеющих степени кандидата или доктора наук, совершать научные открытия. Все это, считают в ведомстве, должно развить научный и технологический суверенитет страны.