В Москве задержали наблюдателя Ольгу Никишину

Ольга Никишина сообщила ОВД-Инфо* о том, что ее задержали сегодня дома, а оттуда увезли в отдел полиции по Нижегородскому району. Она должна была наблюдать за выборами.

По словам Никишиной, ей вменяют мелкое хулиганство (ст.20.1 КоАП РФ). Это правонарушение подразумевает административный арест.

Выборы начались сегодня в нескольких российских регионах. В Краснодаре провокацию устроили в отношении наблюдателя от КПРФ: на его машину наклеили наклейку полка «Азов»**.

*ОВД-Инфо Минюст России считает «иностранным агентом».

**«Азов» признан в России «террористической организацией» и запрещен.