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#Новости

В Москве задержали наблюдателя Ольгу Никишину

09.09.2022

Она говорит, что ее хотят не допустить до наблюдения за выборами

Ольга Никишина сообщила ОВД-Инфо* о том, что ее задержали сегодня дома, а оттуда увезли в отдел полиции по Нижегородскому району. Она должна была наблюдать за выборами.

По словам Никишиной, ей вменяют мелкое хулиганство (ст.20.1 КоАП РФ). Это правонарушение подразумевает административный арест. 

Выборы начались сегодня в нескольких российских регионах. В Краснодаре провокацию устроили в отношении наблюдателя от КПРФ: на его машину наклеили наклейку полка «Азов»**. 



*ОВД-Инфо Минюст России считает «иностранным агентом». 

**«Азов» признан в России «террористической организацией» и запрещен. 



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