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#Новости

После протестов в Краснодарском крае власти планируют закрыть свалку

09.09.2022

Жители полгода жаловались: свалку устроили рядом с пшеничными полями 

В Краснодарском крае, рядом со станицей Полтавской планировали строить свалку. Жители протестовали около полугода: место будущего мусорного полигона было рядом с полями с пшеницей. После того как они подали в суд на главу и администрацию района, пригрозили отправить власти в отставку, их требования услышали. 

Теперь, рассказывает «7*7», администрация Красноармейского района судится с компанией, которая арендует этот участок. Во «Всероссийском объединении экоактивистов» сообщили, что сегодня прошло первое судебное заседание по иску активиста из станицы Полтавской о признании незаконным действий министерства природных ресурсов Краснодарского края при рассмотрении обращений граждан. Минприроды тем временем обратилось в полицию, чтобы правоохранители проверили законность действий компании по размещению свалки. 

Глава района Юрий Васин рассказал, что «после многочисленных обращений граждан» он подал заявление в суд о закрытии мусорного полигона.  

Жители Полтавской проводили пикеты, а в начале сентября перегородили дорогу мусоровозам и пригрозили Васину отправить его в отставку, если не закроет полигон. Они подали в суд на главу и администрацию.


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