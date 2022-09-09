После протестов в Краснодарском крае власти планируют закрыть свалку

В Краснодарском крае, рядом со станицей Полтавской планировали строить свалку. Жители протестовали около полугода: место будущего мусорного полигона было рядом с полями с пшеницей. После того как они подали в суд на главу и администрацию района, пригрозили отправить власти в отставку, их требования услышали.

Теперь, рассказывает «7*7», администрация Красноармейского района судится с компанией, которая арендует этот участок. Во «Всероссийском объединении экоактивистов» сообщили, что сегодня прошло первое судебное заседание по иску активиста из станицы Полтавской о признании незаконным действий министерства природных ресурсов Краснодарского края при рассмотрении обращений граждан. Минприроды тем временем обратилось в полицию, чтобы правоохранители проверили законность действий компании по размещению свалки.

Глава района Юрий Васин рассказал, что «после многочисленных обращений граждан» он подал заявление в суд о закрытии мусорного полигона.

Жители Полтавской проводили пикеты, а в начале сентября перегородили дорогу мусоровозам и пригрозили Васину отправить его в отставку, если не закроет полигон. Они подали в суд на главу и администрацию.