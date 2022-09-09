Close

#Новости

Минобороны подтвердило, что военнопленный украинец находится на территории России

09.09.2022

Его местонахождение не сообщили: якобы из-за ограниченного доступа

Юрист и правозащитник Павел Чиков рассказал, что Минобороны России впервые официально подтвердило информацию о нахождении на территории России военнопленного гражданина Украины. Им оказался гражданский — 20-летний студент 3 курса Харьковского юридического университета Никита Шкрябин.

Чиков сообщил, что Минобороны лишило свободы и удерживает Шкрябина с 22 августа. Его мать и проректор университета настаивают, что он не участвовать в боевых действиях. 

Его интересы представляет Леонид Савельев. В Минобороны не сообщили точное местонахождение студента, обвинений ему также не предъявили, а значит оснований для удержания нет. Аппарат уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москалькова осведомлен о ситуации, добавил юрист. 



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.