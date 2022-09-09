В России начались выборы: уже есть нарушения

Сегодня начались выборы в России — единый день голосования назначен на 11 сентября, но в нескольких регионах голосование началось сегодня и продлится 3 дня. Общественники уже зафиксировали несколько нарушений.

Всего участвовать в выборах могут 44 млн избирателей. В семи регионах и Москве голосовать можно будет дистанционно: в Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях. В некоторых регионах тренировочное электронное голосование провалилось.

В 15 регионах выбирают губернаторов, но в Адыгее руководителя региона выберет республиканский парламент. Жители Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Томской, Кировской, Саратовской, Рязанской, Калининградской, Новгородской, Свердловской областях, Марий Эл, Бурятии, Карелии и Удмуртии выберут губернатора на прямых выборах.

В Сахалинской, Саратовской, Пензенской области, Северной Осетии, Удмуртии и Краснодарском крае выбирают региональные парламенты.

Глава ЦИК Элла Памфилова охарактеризовала эти выбора как «самые спокойные». Иностранных наблюдателей не будет, так как они присутствуют только на федеральных выборах. Всего будет около 4,7 тыс. голосований различного уровня. По мнению Памфиловой, кампания живая, конкурентная и в то же время самая спокойная за последние десять лет, пишут РИА Новости.

Движение «Голос»*, однако, уже сообщило о нарушениях: В Кемеровской области в поселке Восточный избиратель проголосовал по пенсионному удостоверению. Населенный пункт относится к труднодоступным, и голосование было выездным: автобус с членами избиркома приехал на определенное место. Паспорта не было у первого избирателя, и комиссии решила, что ему можно проголосовать по пенсионному удостоверению. Автобус при этом не остался на месте, а поехал по улицам: фактически, проводится надомное голосование. В ТИКе устно пояснили, что это нарушение.

В Краснодаре попытались спровоцировать и задержать наблюдателя от КПРФ Виталия Немцева. На его машину наклеили наклейку «Азова»**, после его остановили ДПС, Немцева отвезли в отдел полиции.

*«Голос» Минюст России считает «иностранным агентом».**«Азов» в России признан «террористической организацией» и запрещен.Фото: ТАСС