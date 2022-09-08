Новый король Великобритании выбрал тронное имя — Карл III

Принц Чарльз после вступления на престол взял имя Карл III. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Лиз Траас, передает Reuters. Информацию об этом подтвердил Кларенс-хаус.

Как отмечает «Коммерсант», предыдущий монарх с этим именем, Карл II, правил с 1660 по 1685 год. Наследник восходит на престол немедленно после смерти монарха. О восшествии наследника официально объявят в течении суток в ходе собрание Совета по престолонаследию.

В обращении к нации Трасс произнесла: «Боже, храни короля». Как сообщает CBS News, после смерти Елизаветы II строки «God Save the Queen» в гимне Великобритании заменят на «God Save the King».

Новоиспеченный король назвал смерть матери Елизаветы II «моментом огромной печали». Заявление нового короля опубликовала пресс-служба Букингемского дворца,

«Смерть моей любимой матери, ее величества королевы — это момент глубочайшей скорби для меня и всех членов моей семьи»,— говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.