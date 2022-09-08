Теперь официально: королева Великобритании Елизавета II покинула земной мир в возрасте 96 лет

Королева Великобритании Елизавета II умерла на 97 году жизни. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на Букингемский дворец.

«Королева Елизавета II, самый долгоправящий монарх в истории Великобритании, умерла в возрасте 96 лет», — говорится в публикации.

Она вступила на престол 6 февраля 1952 года, в возрасте 25 лет, после скоропостижной кончины ее отца, короля Георга VI.

Ранее в фейковом твиттер-аккаунте газеты появилась публикация о смерти Елизаветы II, однако официального подтверждения эта информация не получила. К этому моменту в резиденцию королевы в Балморале (Шотландия) начали съезжаться члены королевской семьи, а на площади возле Букингемского дворца — собираться люди.

По данным СМИ, королева скончалась днем в четверг. Ее преемником стал старший сын — 73-летний принц Чарльз. Букингемский дворец уже называет его этим титулом. Представительство королевской семьи сообщило, что «король и королева-консорт на ночь останутся в Балморале и вернутся в Лондон завтра».



