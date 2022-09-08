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Теперь официально: королева Великобритании Елизавета II покинула земной мир в возрасте 96 лет

08.09.2022

Новым королем, согласно акту престолонаследования, станет принц Чарльз

Королева Великобритании Елизавета II умерла на 97 году жизни. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на Букингемский дворец.

«Королева Елизавета II, самый долгоправящий монарх в истории Великобритании, умерла в возрасте 96 лет», — говорится в публикации.

Она вступила на престол 6 февраля 1952 года, в возрасте 25 лет, после скоропостижной кончины ее отца, короля Георга VI.

Ранее в фейковом твиттер-аккаунте газеты появилась публикация о смерти Елизаветы II, однако официального подтверждения эта информация не получила. К этому моменту в резиденцию королевы в Балморале (Шотландия) начали съезжаться члены королевской семьи, а на площади возле Букингемского дворца — собираться люди.

По данным СМИ, королева скончалась днем в четверг. Ее преемником стал старший сын — 73-летний принц Чарльз. Букингемский дворец уже называет его этим титулом. Представительство королевской семьи сообщило, что «король и королева-консорт на ночь останутся в Балморале и вернутся в Лондон завтра».


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