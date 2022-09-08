Глава Хабаровского края объяснил, почему не может отправиться в Украину

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, по инициативе которого в регионе был сформирован именной батальон «Генерал Корф», заявил о своем желании принять участие в боевых действиях в Украине. Однако, по его словам, ему мешает губернаторство.

«Мы ими (российскими военными. — The New Times) гордимся. И благодарим. Молодцы ребята, что поехали. Я бы сам поехал с удовольствием, но нельзя, у меня бронь из-за губернаторства», — объяснил Дегтярев в интервью РИА Новости.

О создании нового именного батальона Дегтярев сообщил в середине августа. Он сообщал, что после дислокации подразделения в Мулино военные отправятся в Украину. Регион пообещал выплачивать каждому по 250 тысяч рублей за участие в боевых действиях. Их семьям также пообещали поддержку: приоритетный прием в детские сады, школы и вузы. Рабочие места, откуда люди ушли на контракт, за ними сохранят.

Дягтеров сообщил, что Минобороны РФ «всем обеспечивает наших бойцов», однако ему со своих личных средств пришлось привезти в Мулино «полезные вещи». В частности, он доставил в Мулино дизель-генератор, электроинструменты, оргтехнику, флаги Хабаровского края и «шевроны, сделанные специально для батальона "Генерал Корф"».