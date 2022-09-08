197-й день боев: главное

В Харьковской области ВСУ освободили 20 населенных пунктов и прорвали оборону на 50 километров, сообщил Генштаб Украины. Украинские военные успешно отбили атаки в Константиновке, Долгеньком, Дубравном, Григорьевке, Соледаре, Первомайском, Невельском, Марьинке и Каменке.

Украинские СМИ также сообщили, что войска освободили стратегически важный город Балаклея, однако официального подтверждения этой информации нет. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в своем Telegram-канале эмодзи украинского флага.

Президент Украины также сообщил о «хороших новостях с Харьковщины». Он впервые официально упомянул о контраступлении ВСУ в Харьковской области, отметив при этом, что «еще не время называть те или иные населенные пункты, в которые возвращается украинский флаг».

Минобороны РФ не прокомментировало эту информацию. В сводке ведомства сообщается, что украинские войска не вели наступления на Николаева-Криворожском направлении из-за больших потерь, а в Николаевской области они якобы отступили, отказавшись выполнять боевые задачи.

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две ракеты над Белгородом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гладков.

По словам Гладкова, осколки ракет попали в жилой сектор — их нашли на участках на улице Радиальной, Орлова и 2-м Окраинном переулке. Кроме того, повреждения получил один дом во 2-м Ореховом тупике, отметил глава региона. Жертв и пострадавших нет.

С начала боевых действий в Украине населенные пункты в Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам. 1 сентября «Вот так» со слов очевидцев сообщил, что ракета, запущенная с территории Белгородской области, упала в Белгородской области. Она пролетела над крышей жилого дома.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросcи провел предварительные беседы с российской и украинской сторонами о заключении соглашения по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. По его словам, они «не сказали “нет”».

Гросси отметил, что поддерживает контакты по этому вопросу с обеими сторонами. По его словам, в ближайшее время пройдет встреча для разработки соответствующего плана. На это уйдет максимум две недели, добавил он.

При этом вопрос о полной демилитаризации станции необходимо проводить на «самом высоком уровне», подчеркнул Гросси. По его словам, эта задача является более сложной и «амбициозной», и у МАГАТЭ нет такой компетенции.

CNN со ссылкой на неназванных американских и украинских чиновников сообщает, что ВСУ рассчитывают вернуть Херсонскую область до конца текущего года. По данным собеседников телеканала, для этого украинские военные ведут контрнаступление в южном направлении.

Журналисты уточняют, что представители украинского правительства сообщили им о намерении освободить по меньшей мере всю территорию на западном берегу Днепра, в том числе города Херсон и Новая Каховка, где находится гидроэлектростанция и канал, по которому в Крым доставляется пресная вода.

В свою очередь американская сторона считает эту задачу довольно амбициозной, но вполне выполнимой. По прогнозам чиновников США, Украина сможет отбить Херсонскую область, если продолжит демонстрировать успехи на поле боя.

Четырех российских военных, которые пытались отказаться от участия в боях в Украине, насильно удерживают на линии фронта. Их заставляют воевать в составе 57‑й отдельной мотострелковой бригады вместе с бойцами ЧВК и заключенными из российских колоний. Об этом «Верстке» рассказали родственники солдат.

Беларусь начала военные учения у границ с Польшей. Минобороны РБ ранее не анонсировала их проведение. Помощник Министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко заявил, что белорусские войска будут тренироваться с 8 по 14 сентября.

Целью учений в военном ведомстве назвали тренировки по «освобождению временно захваченной врагом территории» и возобновлению контроля над приграничными районами. Маневры будут проходить на военных полигонах в Бресте,, а также в районах вокруг Минска и Витебска.

США обвинили Кремль в насильственной депортации украинцев в Россию. С соответствующим заявлением в ходе заседания Совбеза ООН выступила посол Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Томас-Гринфилд назвала эту практику военным преступлением, а также заявила, что Вашингтон располагает информацией о том, что администрация президента РФ контролирует так называемые фильтрационные операции. По ее словам, российские власти «допросили, задержали и насильственно депортировали» от 900 тыяч до 1,6 млн украинцев.

Назначенный российскими властями глава Крыма Сергей Аксенов призвал как можно быстрее провести «референдумы» о вхождении ДНР, ЛНР и оккупированных территорий Украины в состав РФ. Он также предложил рассмотреть вариант о “присоединении территорий без референдумов”.

«На мой взгляд, в нынешней ситуации может быть вполне логичным и обоснованным присоединение территорий без референдумов. В Крыму был абсолютно легальный референдум, соответствующий всем правовым нормам, но его все равно мало кто признал», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Разведка Британии подтверждает контрнаступление украинских войск в Херсонской области. По данным разведывательной службы, Украина разрушила военный понтонный мост в Дарьевке, который российские военные соорудили после разрушения близлежащего автомобильного моста.

Переправа в Дарьевке является стратегически важной переправой, которая связывает российские войска по оба берега Днепра. Систематические прицельные удары украинских войск по транспортным узлам, вероятно, продолжают давить на ВС РФ, которые пытаются сдержать наступление. Такие удары замедляют способность российской армии развертывать оперативные резервы и пополнять запасы.

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что украинские войска воспользовались переброской российских сил на юг для нанесения удара в районе Балаклеи. По оценкам аналитиков, ВСУ удалось продвинуться примерно на 20 километров и отвоевать территорию примерно в 400 квадратных километров.

ISW отмечает, что переброска ВС РФ на юг позволила украинским войскам начать точечные, но эффективные контратаки в районе Изюма. Российские военные эксперты опасаются, что контратака ВСУ направлена на блокировку транспортных узлов в Купянске и Изюме. Они предполагают, что таким образом Украина изолирует российские группировки в этих районах и вернет себе часть территорий.

По мнению аналитиков ISW, контратака ВСУ в южном направлении и попытка истощить российские силы на юге не являются уловкой для возобновления операций в Харьковской области. Эксперты считают, что украинские войска грамотно воспользовались передислокацией российских войск для начала локальных контрнаступлений.

Президент России Владимир Путин, комментируя доклад МАГАТЭ по итогам миссии на ЗАЭС, признал, что на территории атомной электростанции присутствует Росгвардия. ISW сообщает, что подразделения вневедомственной охраны выполняли как оккупационные, так и боевые задачи в ходе боевых действий в в Украине. Это говорит о том, что Россия действительно милитаризировала атомную электростанцию, считают эксперты.