Сейм утвердил автокефалию Латвийской православной церкви

Сейм Латвии поддержал инициативу президента Эгилса Левитса признать автокефальной Латвийскую православную церковь. Это значит, что она получит административную независимость от других поместных церквей, сообщила пресс-служба парламента.

«Сейм в срочном порядке принял поправки, <...> устанавливающие полную независимость Латвийской православной церкви со всеми ее епархиями, приходами и учреждениями от власти какой-либо церкви за пределами Латвии», — говорится в сообщении.

Представительство Московского патриархата в беседе с РИА Новости заявило, что признать независимость ЛПЦ может лишь Русская православная церковь (РПЦ), которая является для нее церковью-матерью. У правительства полномочий на принятие такого решения нет, отметил собеседник агентства.



