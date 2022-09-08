В Туве ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Глава Тувы Владислав Ховалыг объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. По его словам, такое решение принято в связи с прогнозами синоптиков — жара продержится в регионе до 13 сентября.

«Из-за лесных пожаров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Туве. По прогнозам синоптиков, жаркая погода будет стоять вплоть до 13 сентября. Несмотря на незамедлительную реакцию специалистов, фиксируем новые очаги», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Ховалыга, новые очаги пожара были зафиксированы на станции «Тайга». Возгорание совместными силами тушат Минлесхоз республики, администрация Пий-Хемского кожууна и 55-я мотострелковая горная бригада.

«Также обратился к руководству МВД по Республике Тыва, управления Росгвардии с просьбой ограничить доступ отдыхающих на станцию до особого распоряжения», — написал глава республики.