Монеточка прокомментировала информацию о том, что ее объявили в розыск

РИА Новости сообщило, что судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) из-за якобы невыплаты штрафа по иску Стаса Костюшкина. Агентство сослалось на данные ФССП России, однако The New Times не удалось найти фамилию певицы в базе ФССП.

Сама Монеточка заявила, что ей не приходило оповещение о том, что она якобы находится в розыске. При этом певица подчеркнула, что штраф в размере 500 тысяч рублей по иску Костюшкина она полностью выплатила.

«По поводу этого розыска: я не знаю, действительно ли нахожусь в нем, потому что мне не приходило никакое оповещение. Я узнала об этом только из новостей — также как и вы <…> Сейчас мой долг полностью погашен <…> Возможно, это все доходит с какой-то задержкой, я не знаю. Мне посоветовали позвонить приставу и лично сказать этой женщине о том, что я все оплатила. Ну, попробую я сделать видимо так», — рассказала Монеточка в своем Telegram-канале.

Ранее Басманный суд Москвы частично удовлетворил иск Стаса Костюшкина. Певец увидел в песне «Мама, я зигую» Монеточки плагиат своей композиции «Женщина, я не танцую». Костюшкин требовал взыскать с певицы 900 тысяч рублей, однако суд обязал Монеточку выплатить 500 тысяч рублей.