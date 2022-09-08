Администрация ИК-6 в Мелехово отказалась соблюдать адвокатскую тайну в отношении Навального*

Администрация исправительной колонии №6 в Мелехово отказалась соблюдать адвокатскую тайну в отношении оппозиционного политика Алексея Навального*. Об этом сам Навальный* рассказал в своем Telegram-канале.

«Вывели меня сейчас из камеры на комиссию, где начальство торжественно объявило: «Установлено, что вы не прекращаете заниматься своей преступной деятельностью, совершаете преступления прямо из мест лишения свободы. А с сообщниками общаетесь через адвокатов. Поэтому адвокатскую тайну в вашем отношении мы отменяем», — рассказал он.

Какие именно преступления совершает Навальный*, в комиссии не уточнили. Теперь политик общается с защитниками через двойное пластиковое стекло, внутри которого решетка.

Накануне стало известно, что оппозиционного политика Алексея Навального* снова поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) в ИК-6 в Мелехово. Он проведет там еще 15 суток. Это произошло сразу после того, как он вышел из ШИЗО после семидневного заключения.



За минувший август Алексея Навального* три раза помещали в ШИЗО. Впервые он попал в штрафной изолятор на трое суток 15 августа. Причиной стало то, что он «регулярно расстегивал верхнюю пуговицу робы», будучи на промзоне.

Второй раз политика поместили в штрафной изолятор 24 августа за то, что тот три секунды держал руки не за спиной — тогда его продержали в «бетонной конуре 2,5х3 метра» 5 суток.

В третий раз Навальный* попал в ШИЗО 30 августа — срок взыскания составил 7 дней. Политика наказали за то, что он «неправильно представился». После выхода из штрафного изолятора его вернули обратно, но уже на 15 суток.





*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности» или «терроризму». Он включен также в реестр «иностранных агентов».