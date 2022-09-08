Следователи пытались вызвать на допрос умершую бабушку экс-главы штаба Навального* в Костроме

Следственный комитет (СК) попытался вызвать на допрос бабушку Александра Зыкова, бывшего главы костромского штаба Навального*, объявленного в розыск по делу о военном «фейке». Женщина умерла 10 лет назад.

Активист в своем Telegram-канале рассказал, что следователи приехали на работу к его матери и отдали ей повестку на допрос. Однако документ был оформлен на имя его бабушки, которая умерла 10 лет назад. В итоге следователи зачеркнули имя женщины и пригласили на допрос в качестве свидетеля мать Зыкова. Сотрудники СК при этом угрожали ей и намекали на то, что она может лишиться работы.

«Я воспринимаю это как давление со стороны СК и хочу, чтобы каждый следователь запомнил: если вы угрожаете моим близким — об этом узнает ваша семья. Мама, папа, жена и дети узнают о том, что вы делаете. Им позвонят или напишут десятки людей», — написал Зыков.



О том, что Зыкова объявили в федеральный розыск, стало известно 6 сентября. Его карточка появилась в базе разыскиваемых лиц МВД. Активист возглавлял штабы Навального* в Костромской и Саратовской областях.

Зыков покинул Россию в январе этого года в связи с угрозой уголовного преследования. Активист в интервью «Радио Свобода»** рассказывал, что в декабре 2021 года сотрудники полиции связались с его соседом и попросили его предоставить им парковочное место на несколько дней. Соратник Навального*** предположил, что они хотят задержать его и возбудить уголовное дело по статье об организации «экстремистского сообщества».

После начала боевых действий в Украине Зыков стал фигурантом двух уголовных дел о военных «фейках», сообщает «7х7 — Горизонтальная Россия». Первое возбудили из-за публикации во «ВКонтакте» о костромских военных, погибших в Украине. В основу второго уголовного дела легли посты о гибели украинцев в Буче и Сумской области.

*Штабы Навального в России признаны «экстремистскими организациями», их деятельность запрещена.

**«Радио Свобода» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

***Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности» или «терроризму». Он включен также в реестр «иностранных агентов».