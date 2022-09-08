СМИ распространили информацию о смерти Елизаветы II

В ряде СМИ появилась информация о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Новость об этом опубликовал фейковый твиттер-аккаунт газеты The Guardian. Официального сообщения об этом не поступало.

Информация о смерти британской королевы появилась на фейковом твиттер-аккаунте The Guradian с никнеймом @TWICESUPREMACY. В настоящем твиттере газете этого поста не оказалось. Вероятно, сведения о смерти Елизаветы II оказались ложными.

Елизавете II 96 лет. В прошлом году она похоронила своего супруга принца Филиппа. Наследником королевы является ее сын Чарльз, принц Уэльский.