Гладков: система ПВО сбила две ракеты над Белгородом

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две ракеты над Белгородом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гладков.

«Две ракеты были сбиты над Белгородом. Сработала наша система ПВО», — написал он.

По словам Гладкова, осколки ракет попали в жилой сектор — их нашли на участках на улице Радиальной, Орлова и 2-м Окраинном переулке. Кроме того, повреждения получил один дом во 2-м Ореховом тупике, отметил глава региона.

«Главное — жертв и пострадавших нет. Дополнительная информация будет позже», — добавил Гладков.

С начала боевых действий в Украине населенные пункты в Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам. 1 сентября «Вот так» со слов очевидцев сообщил, что ракета, запущенная с территории Белгородской области, упала в Белгородской области. Она пролетела над крышей жилого дома.