МАГАТЭ ведет переговоры с Россией и Украиной по заключению соглашения о безопасности ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросcи провел предварительные беседы с российской и украинской сторонами о заключении соглашения по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. По его словам, они «не сказали “нет”».

«Идея спросить у русских и украинцев, согласны ли они с тем, что АЭС не должна подвергаться нападениям. И предложим заключить простое соглашение о защите станции. Несмотря на заявления Владимира Путина и Владимира Зеленского, я увидел интерес с обеих сторон. Они точно не сказали “нет”», — рассказал Гросси в интервью итальянской газете La Repubblica.



Гросси отметил, что поддерживает контакты по этому вопросу с обеими сторонами. По его словам, в ближайшее время пройдет встреча для разработки соответствующего плана. На это уйдет максимум две недели, добавил он.

При этом вопрос о полной демилитаризации станции необходимо проводить на «самом высоком уровне», подчеркнул Гросси. По его словам, эта задача является более сложной и «амбициозной», и у МАГАТЭ нет такой компетенции.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 6 сентября опубликовало доклад по итогам миссии на Запорожскую АЭС. В частности, МАГАТЭ предложило создать защитную зону вокруг атомной электростанции во избежание повреждений и ядерной катастрофы, а также организовать на Запорожской АЭС учения для отработки эффективного реагирования при аварийной ситуации.

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС на прошлой неделе. Необходимость в этом возникла в связи с регулярными обстрелами атомной электростанции. На протяжении всего августа Россия и Украина обвиняли в ударах друг друга. ООН призвала демилитаризовать станцию, Россия же считает, что военные охраняют объект и обеспечивают его безопасность.

Часть делегации МАГАТЭ, в том числе и глава организации Рафаэль Гросси покинули станцию вечером того же дня. Однако позднее Гросси объявил, что сотрудники миссии останутся на объекте постоянно. «Коммерсант» уточнял, что на атомной электростанции будут находиться двое сотрудников.