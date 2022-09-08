Татарский пилот рассказал о трудностях в поисках работы из-за российского гражданства

Высококвалифицированный пилот Ринат Музаффаров в интервью «Радио Азатлык»* рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться после начала боевых действий в Украине. Вот уже полгода специалист не может устроиться на работу.

Ринат Музаффаров является татарином из Казахстана. После женитьбы он переехал в российский Саратов по программе переселения соотечественников. Выучившись на пилота в США, он столкнулся с трудностями при поиске работы в России. Сейчас ему 47 лет, он проживает в Казани, и вот уже полгода не может найти работу по специальности.

«Лицензия, которую я получил, открыла мне двери в любую авиакомпанию. По крайней мере, так считается — но не в России. По возвращении в Татарстан я разослал свое резюме в разные компании. Республиканская авиакомпания ответила, что не могут меня взять, так как американская лицензия им не подходит. Одна из известных в России авиакомпаний заинтересовалась мной, позвала на работу, но и они затем заявили, что для работы в России мне нужен российский диплом», — рассказал он изданию.

За обучение Музаффарова российские авиакомпании платить отказались. В итоге он получил образование за свои деньги. Пилотом в России он проработал лишь 2,5 года — все это время он летал на «Боингах». После этого началась пандемия коронавируса. Сектор авиаперевозок столкнулся с большими финансовыми трудностями, за которыми последовали массовые сокращения.

«А когда работа появилась, авиакомпания потребовала, чтобы мы все сделали прививку от коронавируса, — поделился он. — Я себя антиваксером не считаю, но и прививку делать не хочу. Не хочу и покупать лжесертификат о вакцинации. <…> Мне сказали, что раз я отказываюсь вакцинироваться, они вынуждены со мной распрощаться».

Несмотря на это, у Мазаффирова была надежда найти работу в другой авиакомпании, однако после начала боевых действий в Украине она испарилась. Дело в том, что многие российские авиакомпании приватизировали самолеты, принадлежащие Бермуде.

«Это же преступление. Каждый пилот перед тем, как сесть в кресло, должен проверить документы самолета, кому он принадлежит, есть ли у него лицензия... Это золотое правило для пилотов, меня так учили. Если документы не в порядке, пилот не имеет права садиться за штурвал», — объяснил Музаффаров.

При этом устроиться на работу в зарубежную авиакомпанию пилот не может из-за российского гражданства. В частности, его кандидатурой заинтересовался турецкий авиаперевозчик, однако впоследствии он отказался принимать его на работу из-за страха перед санкциями ЕС.

«Я написал в ЕASA (Европейское агентство по безопасности полетов). Они ответили, что если российский пилот летает на самолетах, не попавших под санкции, то всё нормально. Отправил их ответ туркам — посмотрим, что они скажут», — рассказал специалист.

При этом отказываться от российского гражданства в пользу казахстанского Музаффаров не хочет. Свой выбор он объясняет тем, что не хочет покидать Казань. «Мы с женой счастливы, что живем в Казани. Никуда отсюда переезжать не хотим», — заявил он.

Действия российских властей в Украине Музаффаров назвал преступными. Он объяснил, что не может принять того, что «Россия вторглась в независимое, суверенное государство, коим является Украина». По его мнению, боевые действия Украине необходимо прекратить.

*«Радио Азатлык» Минюст РФ считает «иностранным агентом».