Избиркомы как минимум пяти регионов открыли избирательные участки на остановках и в автобусах

По меньшей мере пять регионов утвердили перечень участков «с использованием дополнительной возможности реализации избирательных прав». Местным жителям предлагают проголосовать на остановках общественного транспорта, в палатках, а также на автобусных остановках и в самих автобусах, сообщает РБК.

Избиркомы объясняют необходимость в формировании таких участков заботой об избирателях. Альтернативные площадки для голосования появятся в Калининградской, Саратовской и Новгородской областях, а также в Карелии и Удмуртии. Помимо общественного транспорта участки появятся в палатках и беседках, в строительных магазинах, а также в зданиях медпунктов, библиотек, детских садов и сельских клубов.

Избирком Кировской области также принял постановление об участках «с использованием дополнительной возможности реализации избирательных прав», однако затем комиссия отменила собственный документ и отказалась от голосования «на пеньках».

Глава ЦИК Элла Памфилова объяснила, что дополнительные формы голосования предусмотрены для «труднодоступных» населенных пунктов, «где живут пожилые люди, где дороги плохие». При этом применение такой практики она назвала «не очень широким».

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии заявила о готовности российской избирательной системы к проведению Единого дня голосования. В большинстве субъектов выборы продлятся три дня — с 9 по 11 сентября.

Глава ЦИК добавила, что в России сформирована многоступенчатая система наблюдения за выборами, аналогов которой нигде в мире больше нет. По ее словам, в этом году система видеонаблюдения «не позволит клепать фейки, как раньше» благодаря надежной защите. О том, каким образом будет вестись трансляция и кто получит к ней доступ, Памфилова не уточнила.