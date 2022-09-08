Участницы антивоенной акции установили личность «человека в черном», который пытал их в столичном ОВД Братеево

Участницы мартовской антивоенной акции в Москве вычислили полицейского, который пытал их в московском ОВД Братеево. Пострадавшие утверждают, что «человеком в черном», которых применил к ним насилие, оказался Иван Рябов.

Девушек задержали на акции протеста, которая прошла в Москве 6 марта. По данным «ОВД-Инфо»*, в этот день по всей России было задержано почти 4,5 тысячи человек. На следующий день СМИ распространили запись «допроса», которую смогла передать журналистам одна из пострадавших — 26-летняя Александр Калужских. На записи слышны мат, оскорбления и звуки ударов в ответ на отказ давать показания в соответствии с 51-й статьей Конституции.

«Били по ногам, по голове подзатыльники. Облили водой. Сорвали маску, вырвали телефон из рук, кинули в стену, дважды. В конце подняли, вытерли отпечатки. Хватали за волосы, водили в разные стороны. Обзывали. В кабинете были две девушки, они просто смотрели на пытки», — сообщила Александра.

«Новая газета» опубликовала полную расшифровку «допроса». В частности, на записи предположительно сотрудник полиции угрожает Александре расправой, утверждая, что «Путин на нашей стороне». Вместе с другими пострадавшими — 22-летней Мариной и 19-летней Настей — Калужских провела собственное расследование и смогла установить личность полицейского, который их пытал.

О результатах своего расследования девушки рассказали Русской службе Би-би-си. Несмотря на то, что пострадавшие хорошо запомнили лицо полицейского, найти его на сайтах МВД не удалось. Однако в конце марта произошла массовая утечка данных приложения «Яндекс.Еда». 19-летняя Настя решила проверить, не поступали ли заказы в ОВД Братеево за последний год. Заказы разместили девять человек, и в сливе были их имена и номера телефонов. Один из них и оказался «человеком в черном».



Би-би-си пробила его номер по архиву объявлений с Avito. Выяснилось, что этот номер был использован при публикации шести объявлений — в одном, например, продается компьютерное кресло из ОВД Братеево. Так удалось выяснить его имя — Иван Рябов. Подтвердить свои догадки девушкам удалось с помощью дейтинг-приложения Mamba — там они нашли его фотографию.

Кроме того, девушкам удалось установить личность начальника Рябова, которого они прозвали «человеком в бежевом». Благодаря публикации в газете «Мичуринская правда» от 2012 года выяснилось, что им оказался Александр Федоров.

Журналисты и пострадавшие передали результаты расследования в Следственный комитет (СК) и МВД. На настоящий момент никакой реакции от ведомств не последовало.