Новую продукцию Apple будут ввозить в Россию по параллельному импорту

Новые iPhone 14 будут ввозить в Россию по параллельному импорту. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022) заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Почему бы и нет. Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет», — сказал Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова приводит РИА Новости.

Накануне Apple презентовала линейку новых смартфонов iPhone 14, часов Apple Watch и наушников AirPods. В связи с решением компании остановить поставки и продажи своей техники в России продукцию будут ввозить в Россию по параллельному импорту.

Ритейлеры предупреждают, что стоимость устройств будет зависеть от спроса. Так, МТС сообщал, что цены будут варьироваться от 84 990 рублей (iPhone 14 со 128 Гб памяти) до 166 990 рублей (iPhone 14 Pro Max на 1 Тб). При этом МТС подчеркивает, что из-за «недружественности» США срок доставки телефонов установлен до 120 дней с момента оплаты, а сам предзаказ могут отменить.

В конце июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в России. Он позволяет ввозить в РФ импортную продукцию через третьи страны в обход запрета правообладателей. Минпромторг ранее утвердил соответствующий список разрешенных к ввозу товаров.