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#Новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен неожиданно прибыл в Киев

08.09.2022

Он планирует обсудить военную поддержку Украины

AFP сообщает о неожиданном визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. По данным агентства, он планирует обсудить новый пакет военной помощи Украине на 2,7 млрд долларов, чтобы противостоять России.

DW* уточнила, что Блинкен также назовет еще 18 государств, которые в будущем могут столкнуться с российской агрессией.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил сегодня на военной базе Рамштайн, что Вашингтон наблюдает «очевидный успех» на поле боя в Украине. Он призвал партнеров обучать украинских солдат на перспективу, продолжать поддерживать Киев.


*DW Минюст России считает «иностранным агентом». 




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