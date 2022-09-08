Латвия, Литва, Польша и Эстония закроют въезд для граждан России с 19 сентября

UPD: Въезд в Латвию с гуманитарными визами будет разрешен, сообщает Delfi.

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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что с 19 сентября будет закрыт въезд для граждан России. Те же ограничения вводят Латвия, Литва и Польша.

По данным «Коммерсанта», въезд закрыли в том числе тем, кто получил шенгенские визы в других странах ЕС. Запрет начнет действовать в ночь на 19 сентября.

«Это касается тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС. Литва, Латвия и Польша также введут запрет с этого же момента, — сказал Рейнсалу на пресс-конференции. — Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!»