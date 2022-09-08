«Сетевые свободы»: полиция возбуждала по 20 дел о «дискредитации армии» в день

«Сетевые свободы» нашли в ГАС «Правосудие» 3018 административных дел о «дискредитации армии». Но статистика может быть неполной — информационная система обновляется с задержкой, в июле сообщалось о 3303 делах.

По данным исследователей, 3018 дел зарегистрированы в первой инстанции, 1048 — в апелляции, еще 29 проходит через кассацию. В первые три месяца боев в Украине полиция ежедневно возбуждала по 20 административных дел о «дискредитации армии» (20.3.3 КоАП РФ). Больше всего дел в день регистрировали в апреле — по 25. Последние два месяца в суды поступает по 10 дел о «дискредитации» в сутки.

Постановления о штрафах обжалуют в 75% случаев. Однако шанс на прекращение дела во второй инстанции гораздо выше. В первой инстанции прекратили всего 4% дел. Отменено в апелляции 7% постановлений судов первой инстанции. На кассацию в большей части случаев граждане России вообще не надеются, не рассчитывают или просто о ней не знают.



