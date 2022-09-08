«Верстка»: военных-отказников насильно удерживают на линии фронта

Четырех российских военных, которые пытались отказаться от участия в боях в Украине, насильно удерживают на линии фронта. Их заставляют воевать в составе 57‑й отдельной мотострелковой бригады вместе с бойцами ЧВК и заключенными из российских колоний. Об этом «Верстке» рассказали родственники солдат.

Эти военнослужащие подавали рапорты, чтобы вернуться в Россию из Украины. Но документы им не подписали, а отправили в Брянку Луганской области — в лагерь для отказников. После резонанса лагерь в конце лета расформировали. Часть военных отпустили домой, а другую — отправили обратно на фронт.

Один из контрактников рассказал родным, что его отправили в бригаду, в которой служат бойцы ЧВК и завербованные заключенные. По его словам, к каждому отказнику прикреплен «свой ЧВКшник, который несет за него ответственность».

«Сначала их поместили в тыл. Теперь же вернули обратно [на линию фронта]. Они не хотят там быть, в зоне боевых действий. Мы сами слышим эти боевые действия по телефону, когда разговариваем с ним: звуки взрывов, самолетов. Им говорят, что их должны забрать представители частей. В части им отвечают: «Ждите, за вами скоро придут», — но ничего не происходит, ничего не меняется», — рассказали родственники солдата.

Фото: РИА Новости