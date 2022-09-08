США обвинили Россию в военном преступлении в Украине

На вчерашнем Совете безопасности ООН США обвинили Россию в военном преступлении — насильственной депортации украинцев. Также в ООН прозвучали данные американской разведки о фильтрационных лагерях, через которые должны проходить мирные граждане Украины. Представитель России в ООН потребовал созвать новый Совбез.

«Насильственное перемещение или депортация покровительствуемых лиц с оккупированной территории на территорию оккупанта… является военным преступлением. Так зачем же они это делают? Чтобы подготовиться к попытке аннексии», — цитирует Reuters посла США в ООН Линду Томас-Гринфилд.

По ее данным, допросы и насильственную депортацию в Россию прошли от 900 тыс. до 1,6 млн украинцев. Также в Вашингтоне сообщили о насильственной депортации 1800 детей.

Представитель России в ООН Василий Небензя назвал заседание Совбеза пустой тратой времени и «новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной Украиной и ее западными покровителями». Фильтрацию он навал «процедурой регистрации». Небензя потребовал сегодня собрать еще одно заседание, чтобы обсудить «реальные угрозы международному миру и безопасности, вызванные поставками иностранными государствами оружия и товаров военного назначения в Украину».

Глава ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло потребовала расследования обвинений в депортации и «фильтрации». Она также потребовала предоставить доступ Красному Кресту к пленным и задержанным гражданским лицам из Украины. Обеспокоенность тем, что Россия может использовать насильственную депортацию, выразили также в Великобритании.