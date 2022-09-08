В Грузии стали чаще отказывать россиянам во въезде

Историк Тамара Эйдельман сообщила, что ее сына, создателя «Такие дела» и фонда «Нужна помощь» Дмитрия Алешковского не пустили в Грузию. О подобном инциденте сообщал и Idel.Реалии*: во въезде отказали экс-юристу уфимского штаба Навального**, сотруднику ОВД-Инфо* Федору Телину. Подобное стало распространенной практикой, пишет «Можем объяснить»: в Грузии опасаются активности ФСБ.

У Алешковского в Тбилиси остались жена и дочь, да и сам он давно живет в стране. «Обнулить» безвизовое пребывание выезжал и Федор Телин. На прошлой неделе также не пустили в страну фотографа Василия Крестьянинова. Еще раньше не смогли въехать в страну журналист Михаил Фишман, Любовь Соболь*, участница Pussy Riot Ольга Борисова и другие граждане России, осудившие бои в Украине.

По мнению главы фонда Free Russia на Южном Кавказе Егора Куроптева, критериев для отказа нет: их получают и те, кто не замечен в политической или активистской работе. По его оценкам, с начала боев в Украине в Грузию въехали около 500 тысяч человек, из них около 100 тысяч остались в стране. По мнению Куроптева, триггером могли стать интервью завербованных ФСБ активистов Михаила Соколова и Всеволода Осипова, которые жили в Грузии.

«Грузия вправе защищать себя, как это кажется верным властям и народу страны, но отказы на въезд людям, которые выступают против путинского режима, против войны, против оккупации Грузии и находятся под угрозой — нарушение прав людей, скрывающихся от политических репрессий», — настаивает Куроптев.

Также в Грузии отменяли концерты российских артистов, которые осудили бои в Украине. Формально — из-за ремонта в концертном зале.

*Idel.Реалии, ОВД-Инфо и Любовь Соболь российские власти считают «иностранными агентами».**Штабы Навального признаны в России «экстремистскими» и запрещенными организациями.