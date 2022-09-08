В Приморье не продлили принудительное лечение для шамана Александра Габышева

Адвокат Александра Габышева Алексей Прянишников рассказал в своем канале, что Приморский краевой суд отменил решение о продлении принудительного лечение шамана. С такой апелляцией выходила защита.

Теперь дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Сейчас Александр Габышев находится в больнице спецтипа в Уссурийске.

Адвокат сказал «Новой газете. Европа», что не было надежд, что Габышева выпустят. Но, возможно, его переведут в больницу общего типа с более мягким режимом в Якутск.

В Уссурийской больнице Габышев находится с 2021 года — туда его принудительно отправили по решению суда. В 2019 году Габышев отправился пешком в Москву, чтобы изгнать Путина.