Close

#Новости

В Приморье не продлили принудительное лечение для шамана Александра Габышева

08.09.2022

Дело направили на рассмотрение в суд первой инстанции

Адвокат Александра Габышева Алексей Прянишников рассказал в своем канале, что Приморский краевой суд отменил решение о продлении принудительного лечение шамана. С такой апелляцией выходила защита. 

Теперь дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Сейчас Александр Габышев находится в больнице спецтипа в Уссурийске. 

Адвокат сказал «Новой газете. Европа», что не было надежд, что Габышева выпустят. Но, возможно, его переведут в больницу общего типа с более мягким режимом в Якутск. 

В Уссурийской больнице Габышев находится с 2021 года — туда его принудительно отправили по решению суда. В 2019 году Габышев отправился пешком в Москву, чтобы изгнать Путина. 


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.