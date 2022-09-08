В Пскове осудили контрактника за «самовольное оставление части»

Контрактнику Илье Кононову за оставление воинской части (ст. 337 УК РФ) Псковский гарнизонный военный суд вынес приговор. Ему назначили наказание в виде ограничения воинской службы на один год, из его денежного довольствия будут удерживать 10%.

Кононов участвовал в боях в Украине, но, по версии следствия, оставил воинскую часть больше чем на 10 суток. Потом его обнаружили по месту жительства, пишет «Псковская губерния». Приговор вынесли еще 21 июля, уточнила «Медиазона»*.

Ограничение по воинской службе представляет собой нечто вроде «исправительных работ», которые можно выполнять и во время службы. Но расторгнуть контракт будет нельзя.

Всего в Псковском гарнизонном суде за июль-август приняли семь уголовных дел за самовольное оставление части. В 2021 году таких дел было всего три.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».