DW*: депутаты от «АдГ» могут стать наблюдателями на «референдумах»

DW* со ссылкой на украинскую разведку сообщила, что для наблюдения за «референдумами» на занятых российскими войсками территориях Украины могут привлечь депутатов Бундестага от правопопулистской «Альтернативы для Германии». В качестве наблюдателей могут привлечь правопопулистов из Сербии и Франции. Пока предполагается, что референдумы пройдут 4 ноября.

От Германии могут участвовать Гуннар Линдеман и его однопартиец Ульрих Эме. Последний в 2018 году посещал Крым во время выборов президента России.

Привлечь к «референдумам» могут также членов «представительств ДНР» в Италии, Бельгии и Финляндии. Также выступить в качестве международных наблюдателей могут председатель ультраправой партии «Сербская лига» Александр Джурджев и французский общественник Ксавье Моро. Моро говорил, что с 2000 года жил в России и не скрывает своих пророссийских взглядов. В 2018 году он с флагом ДНР участвовал в протестах «желтых жилетов».







*DW Минюст России считает «иностранным агентом».