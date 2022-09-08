​​Яхта Путина «Шахерезада» стоила почти 600 млн евро

Журналисты из центра «Досье»* выяснили, что судно «Шахерезада», которое предположительно принадлежит Владимиру Путину, стоило 583,1 млн евро. Яхта стала подарком президенту на новый 2015 год.
Строительство вели на верфи бременской компании Lürssen. Эту информацию подтвердили европейские правоохранители: с итогами их расследования ознакомились журналисты. Строительство вели на деньги нескольких олигархов, а руководил сбором Геннадий Тимченко. Он же координировал стройку вместе с компанией Imperial Yachts. Капитан «Шахерезады» Гай Беннетт-Пирс возглавляет и британское подразделение компании.
Деньги консолидировали на офшорных счетах. Однако кто контролировал офшоры в Европе, так и не выяснили.
Капитан корабля Гай Беннетт-Пирс утверждал, что не видел Путина на «Шахерезаде». Но источники «Досье»* сообщили, что близкая к президенту Алина Кабаева точно бывала на судне.
*«Досье» власти России считают «нежелательной организацией».
Фото: Tom van Oossanen