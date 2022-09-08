​​Яхта Путина «Шахерезада» стоила почти 600 млн евро

Журналисты из центра «Досье»* выяснили, что судно «Шахерезада», которое предположительно принадлежит Владимиру Путину, стоило 583,1 млн евро. ​​Яхта стала подарком президенту на новый 2015 год.

Строительство вели на верфи бременской компании Lürssen. Эту информацию подтвердили европейские правоохранители: с итогами их расследования ознакомились журналисты. Строительство вели на деньги нескольких олигархов, а руководил сбором Геннадий Тимченко. Он же координировал стройку вместе с компанией Imperial Yachts. Капитан «Шахерезады» Гай Беннетт-Пирс возглавляет и британское подразделение компании.

Деньги консолидировали на офшорных счетах. Однако кто контролировал офшоры в Европе, так и не выяснили.

Капитан корабля Гай Беннетт-Пирс утверждал, что не видел Путина на «Шахерезаде». Но источники «Досье»* сообщили, что близкая к президенту Алина Кабаева точно бывала на судне.





*«Досье» власти России считают «нежелательной организацией».

Фото: Tom van Oossanen



