FT: Кремль уговаривает вернуться уехавших олигархов

Financial Times рассказала, что уехавшим из России и попавшим под санкции олигархам звонят из Кремля и просят вернуться. Об этом рассказали два источника. Дмитрий Песков сказал, что публикация — ерунда, и многие олигархи сами звонят в Кремль.

«Многие из-за границы звонят сюда, это так. А впрочем, лучше им самим позвонить и спросить. Кроме тех, кто сознательно порвал с нами полностью», — цитирует Пескова РБК.

Однако, по данным Financial Times, с ЕС сейчас из-за санкций судится 21 российский бизнесмен. Они чувствуют себя как в ловушке из-за ограничений. Не оправдались и надежды ЕС о том, что олигархи смогут оказать давление на Владимира Путина.

По данным источников издания, Михаил Фридман, также оказавшийся под санкциями, звонил временной поверенной в делах США в Украине Кристине Квин. Он предлагал ей отдать часть состояния на восстановление Украины в обмен на снятие ограничений. Представители олигарха отрицали эту информацию.