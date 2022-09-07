Мосгорсуд оставил под стражей журналистку Александру Баязитову

Мосгорсуд признал законным решение Кузьминского районного суда заключить под стражу болеющую диабетом журналистку и автора Telegram-канала «Адские бабки» Александру Баязитову. Об этом сообщает Telegram-канал SOTA.

«Мосгорсуд отказал в апелляции на арест журналистки Александры Баязитовой, арестованной 10 августа на 2 месяца по обвинению в вымогательстве денег у Промсвязьбанка», — говорится в сообщении.

Суд по избранию меры пресечения троим администраторам Telegram-каналов — Александре Баязитовой, Ольге Архаровой и Инне Чуриловой — состоялся 11 августа. Их заключили под стражу до 7 октября 2022 года, несмотря на наличие тяжелых болезней и иждивенцев у некоторых фигурантов. Их обвиняют в вымогательстве (ч.3 ст.163 УК РФ). Потерпевшим по делу значится топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков.

Предприниматель и медиатехнолог Ольга Архарова признала свою вину частично, а пиар-менеджер Инна Чурилова — полностью. Баязитова вину не признала. По ее словам, преследование связано с ее текстом о воровстве денег руководством Промсвязьбанка. При этом она работала с разными ресурсами, в том числе как фрилансер. Поэтому суть обвинений ей непонятна.

После суда депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов призвал смягчить меру пресечения Баязитовой, у которой наблюдаются проблемы со здоровьем. Попов подчеркнул, что преступление, в котором обвиняют Баязитову, не носит насильственный характер. Он также отметил, что статья, которую ей вменяют, «и так суровая», и держать ее под стражей до суда необходимости нет.

